Mbappe ei plaani PSG-ga lepingut pikendada

Prantsuse ründaja naasis puhkuselt ja läbis kohustusliku arstliku läbivaatamise, kus ta teatas, et tema hoiak tuleviku suhtes pole muutunud.

Küll aga on Mbappe selgelt välja öelnud, et ta püsib meeskonnas lepingu lõpuni just austusest klubi vastu ning 2022. aasta suvel ta seda pikendada ei soovi.