Jaan Puidet jätkab pallimist Hispaanias

Meeskond teatas eile, et mullu poole hooaja pealt liitunud Puidet jätkab meeskonnas ka peagi algaval hooajal.

Korvpall24.ee. vahendab, et Puidet näitas kohe avakohtumises Valladolidi Reali eest olulist mängu, visates kahekohalise arvu punkte ja näidates head tegutsemist kaitses.

Meeskonna kodulehe vahendusel sõnas mängumees, et ta on klubi ja kultuuri juba väga hästi omaks võtnud ning tal on väga hea meel seal jätkata.