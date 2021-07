DELFI TOKYOS | Beljajeva: kui medalit ei ole, pole tähtsust, mis koha said

Sport on karm. Kui medalit pole, on pisarad. Kaheksa aastat tagasi oli nooruke Beljajeva see, kes Popescu veerandfinaalis alistas ja ta nutma ajas. Nüüd oli rumeenlanna kord vanad võlad tasuda. Matši saatus otsustati esimese kahe minutiga, kui Beljajeva 1 : 3 kaotusseisu jäi ja betoonkaitsesse asus ning vastase rünnakud edukalt tõrjus. Ju oli ta seks korraks Beljajeva vehklemise lahti hammustanud.

Beljajeva tunnistas, et Popescu on ta vehklemise tõesti lahti harutanud. „Kui vaadata meie eelmisi matše, siis oli tal keeruline minu rünnakutele kontraga vastata. Ta on ilmselt täna targem kui mina.”

Kui leida kaotuses positiivset, siis vorm tundub Beljajeval ja teistelgi Eesti epeenaistel hea olevat ning ees ootab naiskonnavõistlus. „Hoog on meil tõesti hea,” nõustus Beljajeva. „Usun, et suudame näidata naiskonnavõistluses head vehklemist."