Skandaal: Alžeeria judoka loobus olümpiast, et vältida Iisraeli sportlase vastu maadlemist

Nourine pidi kuni 73 kg kaaluklassis esimeses ringis minema kokku Sudaani sportlase Mohamed Abdalarasooliga. Edu korral oleks ta teises ringis läinud vastamisi iisraellase Butbuliga.

Alžeeria televisiooni vahendusel teatas aga Nourine, et loobub olümpiast, sest ei taha oma "käsi räpaseks teha". "Töötasime olümpia nimel kõvasti, see uudis (loositulemusest) tuli meile šokina," vahendas Inside the games Nourine sõnu.