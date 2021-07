TÄNA OTSEBLOGI | Kontaveit kohtub Tokyo olümpia avaringis maailma 19. reketiga

Avaringi loos Kontaveidile suurt hõlpu ei andnud: juba 64 parema seas tuleb tal vastamisi minna kreeklanna Maria Sakkariga (WTA 19.), kes on sel aastal näidanud head hoogu.

Tänavu on Kontaveit ja Sakkari juba kohtunud kahel korral (Melbourne'is kõvakattel jäi peale Kontaveit, Madridis liival Sakkari). Kontaveidi ja Sakkari kohtumine on kavas kolmanda väljaku teise kohtumisena (esimene kohtumine algab kell 5.00), mis tähendab, et eelduslikult võiks eestlanna kohtumine alguse saada 6.30-7.00 paiku.