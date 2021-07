OTSEBLOGI JA FOTOD | Kas Katrina Lehis murrab Tokyo olümpial finaali?

Tokyo olümpiamängude teisel võistluspäeval astub võistlustulle suur osa Eesti koondise delegatsioonist: stardis on üheksa sportlast . Eesti suurimad lootused on täna seotud naiste epeevehklemise individuaalvõistlusega, kus Katrina Lehis on jõudnud praeguseks poolfinaali! Delfi toob võistluse lugejateni otseblogi vahendusel.