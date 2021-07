Eesti noortekoondise peatreener Reinbok: siit on huvitavaid mängumehi tulemas

Peatreener Reinbok sõnas mängujärgselt, et finaalist jäid kripeldama need samad lohakused ja rumalused, mis tulid sisse ka Islandi vastu mängides. "See oli mängijatel kerge võitlus iseendaga, kõik tahtsid hästi esineda," sõnas Reinbok.

Mängijate sisemiste pingete ja stressi taha treener siiski ei pugenud. Poolaja pausilt tulles oli meeskonnal kindel plaan, kuidas Rootsi mängijatega toime tulla ja treener tunneb, et nad suutsid plaani täita.

"Me proovisime erinevaid vahetusi ja lõpus me saime selle asja natuke paremaks, aga siis jäi pigem meie enda rünnaks kesiseks."

Kuigi finaali lõppedes tuli leppida kaotusega 73:79, siis kõik need mängud ja kogu turniir kokku andsid ikkagi koondisele uut hingamist ning palju juurde. Eriti veel, kui võtta arvesse, et mängupaus oli juba päris pikaks veninud.

"Kogu turniiri silmas pidades polegi need võidud ja kaotused peamised. Peamine on, et me saime mängida täiesti erineva stiiliga võistkondade vastu," sõnas noortekoondist juhendav Reinbok.

Treener avaldas tänu ka Korvpalliliidule, kes võttis vaevaks seda turniiri korraldada, nähes, et see vanus vajab samuti mänguminuteid.

"Potentsiaaliga mängijaid on noortekoondises palju," ütles Reinbok optimistlikult. Tema hinnangul on koondises ka palju võrdseid mängijad, kellest osadel on kindlasti võimalus jõuda kiiremini meestekoondise vaatevälja.

"Palju huvitavaid mängumehi on tulemas," sõnas U20 koondise peatreener Reinbok kokkuvõtlikult.