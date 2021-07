Tartu Ülikooli korvpallikooli kasvandik Jorke Aav siirdub Saksamaa Urspringi korvpalliakadeemiasse

Tartu Ülikooli korvpallikooli juhil Joosep Toomel on Jorke üle hea meel. „Mul on väga hea meel, et meie korvpallikooli õpilane teeb suure sammu oma unistuste poole. Soovime talle Saksamaal edu ja loodame, et Tartust on sirgumas järjekordne talent,“ ütles Joosep Toome.

Lõuna-Saksamaal Ehingenis, Münchenist paarisaja kilomeetri kaugusel, asuv Urspring Basketball Academy on ühendanud juba 25 aastat korvpalli ja gümnaasiumi tasemel koolihariduse omandamise. Akadeemias treenivad igapäevaselt Saksamaa noorteliigade JBBL & NBBL pallurid, kellest mitmed on Saksamaa, Tsehhi, Luksenburgi jne noortekoondislased. Süsteemi esindusmeeskond on ProA meeskond Urspring Ehningen, mille värske peatreener on Urspringi kasvandik ja endine DBB mängija Felix Czerny. Czerny on tuttav mees Kristian Kullamäele ja Henri Drellile, nimelt oli just tema Brose Bamberg duubelmeeskonna Baunach Young Pikes peatreener ning Kristian ja Henri mängisid tema käe all mõned aastad tagasi.