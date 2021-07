OTSE | Eesti U20 korvpallikoondis kaotas tasavägise Rootsi vastu avapoolaja 39:41

Teise veerandaja lõpuni püsis mäng punkt punktis ja võrdsena. Rootsi pani küll teisel veerandajal kaitses juurde, kuid Eesti korvpallinoortel õnnestus seis hoida tasavägine. Eesti poolelt on senini püsinud kõige resultatiivseimana Kasper Suurorg 10 punktiga, Toom ja Riismaa on visanud kumbki 8. Selge on aga see, et kui Eesti võita tahab, on ka teistel meestel vaja skoorima hakata.

Poolajale mindi Eesti kaotusseisus 39:41.