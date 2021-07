Profipoksi raskekaalus oodati pikalt, et omavahel astuksid ringi Tyson Fury ja Anthony Joshua. Omavahel saadigi kokkuleppele ning mehed pidid ringi astuma augustis Saudi Araabias. Seejärel keerati aga kõik pea peale, kuna Deontay Wilder otsustas aktiveerida klausli, mis kohustas Fury’t hoopis temaga poksima. Nüüd ollakse seisus, kus suvel ei toimu ühtegi suurmatši ja see tähendab, et ka tänavu ei selgu raskekaalu absoluutset tšempionit.