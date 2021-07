"Mul on suur hea meel jätkata oma teist hooaega Raplas. Süües kasvab isu ning kindlasti on nii meeskondlikus kui ka isiklikus plaanis soov aina kõrgemale pürgida ja ma leian, et Rapla on selleks väga hea koht," sõnas Kaldre klubi sotsiaalmeedia vahendusel.