DELFI TOKYOS | Avatseremoonial lippu kandnud Endrekson ja Ellermann: "Suurepärane tunne! Imeline emotsioon!"

"Tunne on suurepärane, väga ülevad tunded. Sellist emotsiooni tasus oodata. Natukene kahju, et rahvast ei olnud, aga staadion jättis mulje, et siin on ikka inimesi, kes meile kaasa elavad," rääkis 42-aastane Endrekson, kes osaleb olümpial viiendat korda, aga avatseremoonial marssis esmakordselt.