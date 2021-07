BMW e-spordi tehasesõitja Rainer Talvar näeb enda tulevikku e-autospordis

Kõik sõitjad ja meeskonnad on suurteks võistlusteks valmistumiseks palju vaeva näinud ja alguses on sõit väga puhas, keegi ei taha välja langeda. Kui lõpuks läheb kohtade peale madistamiseks, siis võib avariisid juhtuda. Kui üldiselt öelda, siis on väga viisakad sõidud.

Alad on väga erinevad. E-spordis on võimalik tunnetada autot vaid läbi rooli, kardis tunnetad autot kogu kehaga. Kuid mulle ei ole vahetamine keeruline. E-autospordist on päris võidusõidu harrastamisel kindlasti kasu. See hoiab vaimu virgena. Ei ole nii, et tuled pärast talvist pausi rajale ja ei saa alguses tempot üles. Oled terve talve võidu sõitnud, mis siis, et simulaatoris, ja kardiga kohanemine läheb hõlpsamalt.