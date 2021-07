Koroonakolle Rally Estonial: külastajate seas on hetkel tuvastatud 13 koroonaviirusega nakatunut

Üks rallil osalenud inimene nakatas omakorda elukaasast, teine käis nakkusohtlikul ajal 16. juulil vastu 17. juulit Tartus asuvas klubis Shooters, kus on tänaseks teada kuus nakatunut ja Terviseamet loeb seda eraldiseisvaks koldeks. Osadel juhtudel sai juba kinnitust, et tegemist on koroonaviiruse delta tüvega.