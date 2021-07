Tanel Padar: aktiivne eluviis annab suurima annuse head tuju, energiat ja enesekindlust

Tanelil ei ole motivatsioonipuudust, et liikuda ja aktiivselt aega veeta. Tema lemmikspordiala jalgrattasõit pakub lauljale palju rõõmu, energiat ja head tuju, nii et ta püüab alati leida aega mõnusaks rattasõiduks. Samuti meeldib talle olla aktiivne koos pere ja sõpradega. Jalgrattasõidud, ujumine ja jooksmine on vaid mõned tegevused, mille ta vabal ajal valib.

Et olla igapäevaselt aktiivne, on Tanelil abiks nutiseadmed. Ta ei suuda oma nutikella, kõrvaklappide või telefonita aktiivset tegevust ette kujutadagi. Need ei aita ainult jälgida tema aktiivsusnäitajaid, monitoorida tema heaolu ja julgustada oma keha eest hoolitsema, vaid motiveerivad teda ka rohkem väljas käima ning igat päeva toimekalt sisustama.

„Kuigi lihtsalt sportimine ise pakub mulle palju naudingut, on ikkagi ka tulemused olulised. Seetõttu meeldib mulle võimalus jälgida oma liikumiste, vahemaade või kulutatud kalorite statistikat. See annab stiimuli võistelda iseendaga ja proovida veelgi rohkem saavutada. On nii tore, et tehnoloogia abil on võimalik näiteks võistelda oma sõpradega, kus iganes nad ka ei asu. See innustab end igapäevaselt vormis hoidma ja aktiivne olema,” rääkis Tanel.





Igapäevased väljakutsed ja motivatsioon liikumiseks

Esineja märkis, et tulemuste ja treeningute jälgimine on lihtsam kui kunagi varem ning see ei nõua mingit pingutust.

„Peaaegu iga päev teeb nutikas Apple Watch mu randmel kogu töö ära – tunneb ära minu treeningud, loeb samme ja kaloreid, mõõdab pulssi ja jälgib une kvaliteeti. Oma liikumise statistikat kontrollin alati rakenduses Fitness. Need andmed aitavad mul tulemusi analüüsida ja uusi eesmärke seada,” kiitis Tanel.