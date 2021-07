Ühe klubi mees Antetokounmpo tõestas LeBronile ja Durantile, et tiitli võitmiseks pole vaja supertiimi

Erinevalt teistest staaridest nagu LeBron James ja Kevin Durant ei vajanud Giannis Antetokounmpo NBA tiitli võitmiseks klubivahetust. 26-aastane kreeklane on oma USA-sse saabumise algusest peale selgeks teinud, et Milwaukee on tema linn ja sinna ta ka jääb. Lojaalsust ja üldiselt staarile mitteomast tagasihoidlikust oli näha ka juba aastal 2013, kui Tallinnas mängiti meeste U20 EM.