Rasmus Mägi konkurent andis Tokyo olümpia eel positiivse dopinguproovi

"Minu unistus Tokyo olümpiamängudest on läbi. Sain üheksa kuu pikkuse võistluskeelu," kirjutas Hussein Twitteris. "Üks tablett (Gly-Coramin) sisaldas keelatud ainet. Tegin vea, millel on tõsised tagajärjed. Mul on väga kahju. Mind tundes aga teate, et ma ei anna alla."