Kuldset slämmi jahtiv Djokovic: imelik on mängida Nadali ja Federerita

34-aastasel serblasel on võimalus teha tänavu tenniseajalugu, võites esimese mehena kuldse slämmi ehk samal aastal võita neli suure slämmi turniiri ja olümpia. Tenniseajaloos on seda ainsana suutnud Steffi Graf 1988. aastal.

"Kui mõtlesin selle saavutuse peale, siis ma ei taha öelda, et pidasin seda võimatuks, aga arvasin, et on väga väike võimalus, et keegi suudab seda korrata," vahendas Marca Djokovici öeldut olümpiaeelsel pressikonverentsil.

Djokovic on nn suurest kolmikust (Djokovic, Rafael Nadal ja Roger Federer) ainus, kes olümpial kohal. Nadal põhjendas loobumist sellega, et tema keha vajab keerulise liivahooaja järel pikemat puhkust. Federer on kimpus vana põlvevigastusega.

"Mul pole viimase 15 aasta jooksul olnud just palju suuri turniire, kus ei Rogerit ega Rafaeli pole. See on veidi imelik, sest olen harjunud vähemalt üht neist nägema," tõdes Djokovic. "Mõned maailma parimad mängijad on siiski kohal: Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev ja Andrei Rublev.

Tokyo olümpia meeste tenniseturniir saab alguse 24. juulil. Djokovic läheb avaringis vastamisi boliivlase Hugo Dellieniga (ATP 139.).