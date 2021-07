Karm: koroonajuhtumite arv Tokyo olümpial ületas juba saja piiri

Täpsemalt on reede hommikuse seisuga positiivse koroonaproovi andnud 106 inimest, kes ühel või teisel moel olümpiamängudega seotud. 19-st uuest positiivse proovi andnud inimesest kolm on sportlased, kümme on töötajad, kolm on meediaga seotud inimesed ja kolm on alltöövõtjad Kokku on 106-st koroonasse nakatunud inimesest 11 sportlased, vahendas Eurosport.