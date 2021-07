Koroonasse nakatunud Fury keeldus Wilderi matši ärajäämise eest süüd enda peale võtma

Fury promootor Bob Arum avaldas, et tema poksija polnud täielikult vaktsineeritud. Ta oli saanud esimese süsti, kuid teine süst oli tal saamata.

Fury tunnistas, et olukord on ebameeldiv, kuid keeldus võtmas enda peale igasugust süüd.

"Ma olen viimane inimene, keda süüdistada. Mul pole suurt tiimi nagu enamus poksi maailmameistritel. Pärast laagrisse tulekut polnud ma peale jõusaali ja oma maja kuskil käinud. Sama saab öelda ka mu tiimi kohta. Ainukesed inimesed, kelle liikumist me täielikult ei kontrollinud olid minu treeningpartnerid. Kõik teavad, et Las Vegas on koroonat täis. Ilmselt saime viiruse neilt," selgitas Fury olukorda.