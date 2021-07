Tokyo olümpiamängude sõudevõistluse eel rääkisid Eesti neljapaadi liikmed selgesõnaliselt, et eesmärk on lõpetada oma eelsõit kahe parema hulgas ning jõuda otse finaali. Eesti aja järgi reede varahommikul osutus aga tegelikkus karmimaks. Juba 500 meetri läbimise järel olid meeste pulsid nii kõrged, et õiget võimsust ei suudetud näidata. Miks?