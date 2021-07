Venemaa treener kritiseeris Tokyo olümpiaküla tingimusi: nagu keskaeg!

Venemaa meediale intervjuu andnud Mammadov rääkis, et osaleb olümpiamängudel üheksandat korda, kuid pole selliseid tingimusi varem näinud. "Alates 1988. aasta Seouli mängudest pole ma ühtegi olümpiat vahele jätnud. Selliseid tingimusi pole ma varem näinud," rääkis 55-aastane endine vehklemisäss RIA Novosti vahendusel. "Pehmelt öeldes oleme sellistes tingimustes üllatunud."

"Teoorias peaks olümpiakülas kõik olema sportlaste jaoks mugav. See siin pole 21. sajandi Jaapan. Olümpiaküla on tõeline keskaeg," lajatas Mammadov. "Ma ei muretse enda pärast, kuid mul on sportlastest kahju."