Tšehhi olümpiakoondises koroonajuhtumite arv aina kasvab, olümpiakomitee alustas koondislaste osas uurimist

Portaali Inside the games teatel andsid viimati positiivse koroonaproovi rannavõrkpallur Marketa Nausch-Slukova ja rattur Michal Schlegel. Juba varasemalt olid koroonasse nakatunud Nausch-Slukova abikaasast treener Simon Nausch, rannavõrkpallur Ondrej Perušic, lauatennisist Pavel Širucek ja lisaks üks Tšehhi olümpiadelegatsiooni ametnik, kelle nime pole avalikustatud.

Schlegeli positiivse koroonaproovi tõttu viibivad hetkel jälgimise all ka ratturid Tereza Neumanova ja Michael Kukrle, kes lendasid Schlegeliga samas lennukis Tokyosse. Tšehhi ratturitetiimi neljas liige Zdenek Štybar lendas teistest eraldi ehk tema lähikontaktne pole.

Tšehhi olümpikomitee teatas, et on koondislaste osas alustanud uurimist, et selgitada välja, kas kõik ikka jälgisid koroonapandeemiast tingitud karme reegleid. "Uurimisega selgitatakse välja, kas inimesed täitsid reegleid või hiilisid vastutusest kõrvale," rääkis Tšehhi olümpiakomitee president Kiri Kejval.