OTSEBLOGI | Kas Eesti neljapaat pääseb Tokyos otse finaali?

Neljapaat heitleb eelsõidus kullafavoriitide sekka kuuluva Itaalia, samuti medalilootusi hellitava Poola ning pisut tagasihoidlkumate ootustega olümpiale tulnud Norra ja Saksamaaga. Otse finaalipääsuks on vaja eelsõidus lõpetada kahe parema seas. Kui see ei õnnestu, jagatakse kaks pääset ka pühapäevases vahesõidus. Finaal on kavas teisipäeval.

Neljapaadi esisõudja Kaspar Taimsoo ei tahtnud pressikonverentsil medalilootustest ja pingest rääkida, aga tõdes, et tulemuste põhjal on eestlased valmis poodiumimängu sekkuma. "Fakt on see, et meie hooaeg on tõesti läinud väga hästi. Euroopa meistrivõistlustelt (pronks)medal, olümpiakvalifikatsiooni võit ja MK-etapi võit ka. Muidugi teame ise ka, et šansid on väga head, aga olümpial juhtub teinekord, et kaardipakk visatakse keset lauda laiali ja vaadatakse, kes lõpuks peale jääb," rääkis ta.