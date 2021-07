Levadia peatreener euromängust: skoor on aus, kõik on meie enda kätes

„Arvan, et lõppskoor on aus. Esimesed 30 minutit näitasime väga head jalgpalli. Kui oleksime suutnud pikemalt eduseisu hoida, siis oleksime suutnud ilmselt paremini oma mänguplaani täita,” sõnas kohtumise järel Levadia kaaspeatreener Vladimir Vassiljev. „Teisel poolajal pidime palju ilma pallita jooksma. See ei ole meie tugevam külg. Korduskohtumiseks peame seda kindlasti parandama. Tahame rohkem palliga mängida.”

Vastaste väravatest rääkides tõdes Vassiljev, et nii kiiresti ei oleks tohtinud lubada Dundalkil vastata ning mõlemad tabamused olid välditavad.

„Teadsime, et nad tahavad läbi äärte mängida. Nad mängisid äärtel hästi ning seetõttu pidime keskelt vastu astuma. Seejärel jäid aga kaitsesse augud, mida ei jõudnud teised mängijad täitma. See probleem vajab kordusmängu eel suuremat tähelepanu. Need olid individuaalsed eksimused,” selgitas Vassiljev.

Kui Dundalki ootab pühapäeval ees kohtumine Iirimaa karikasarjas, siis Levadia saab nädal aega rahulikult kordusmatšiks valmistuda.

„Seekordseks kohtumiseks saime nädalavahetuse liigamängu (Levadia alistas 4:1 Nõmme Kalju) ja reisimise tõttu ainult kaks päeva valmistuda. Iirimaal ei tahtnud väga palju taktikatrennidele rõhuda, kuna vastased võivad kõike jälgida. Nüüd teeme vigade paranduse. Olen kindel, et kordusmängus on kõik meie enda kätes,” arvas Vassiljev. „Saame kordusmänguks rahulikult valmistuda. Taktikalises plaanis on see hea eelis.”

Levadia alustas sel korral mängu tipuründajata ning nö valeüheksana jooksis väljakule Zakaria Beglarišvili. Vassiljevi sõnul oli selle põhjuseks soov rohkem palliga mängida, vastaseid rohkem pressida ja keskvälja paremini enda kontrolli alla saada. Lõpuks aitaski Beglarišvili teha Levadia mõlemale väravale eeltöö.

Levadia sai kohtumises ka ühe tagasilöögi. Teisel poolajal pidi hüppeliigese vigastuse tõttu väljakult lahkuma Ilja Antonov. „Korduskohtumises ta meid arvatavasti aidata ei saa. Leiame sellele olukorrale kindlasti lahenduse,” tõdes Vassiljev.