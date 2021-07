Dustin Poirier: McGregor on vaimselt nõrk

Dustin Poirier käis see nädal külas legendaarse poksitreeneri Teddy Atlase podcastis. Atlas on enim tuntud selle eest, et oli Mike Tysoni karjääri algusaegadel tema treener. Podcastis tuli loomulikult juttu ka matšist McGregoriga.

"Ütleksin kohe, et nende vabanduste toomine on lihtsalt nõrk. See oli kokkuvõttes võit. Ma tean, et ma tegin treeninglaagris kõik, mis vaja. Kui te mäletate, siis tal oli ka pärast eelmist matši palju vabandusi. McGregor oli enda sõnul liiga palju poksimisele keskendunud, sest pidi Manny Pacquiaoga kohtuma. Kui sa treenid võitluseks, siis sa lähed üldiselt ringi mingi vigastusega," ütles Poirier.