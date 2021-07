Eriksen ei saa suure tõenäosusega Interis mängimist jätkata

Pärast õnnetust paigaldati Eriksenile südamestimulaator. Itaalias on pea igasuguste südameprobleemidega professionaalsel tasemel jalgpalli mängimine keelatud.

Francesco Braconaro, kes on Itaalia jalgpalliliidu meditsiinikomisjoni liige, ütles, et Eriksen peaks Itaalias karjääri jätkamise jaoks südamestimulaatori eemaldama. "Kui südamestimulaator eemaldatakse ja haiguslugu on lõpetatud, siis saab ta uuesti Interi eest mängida," pakkus Braconaro välja võimaliku lahenduse.