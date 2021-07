Vormel 1 tiimid võivad ilma kutseta kohtunike külastamise eest trahvi saada

Red Bulli boss Christian Horner nõustub Masi saadetud meeldetuletusega. "Ma arvan, et kohtunike tegevusse ei tohiks sekkuda. Ma läksin nendega ainult sellepärast rääkima, sest Mercedese juht Toto Wolff oli ka seal Hamiltoni ja Verstappeni juhtumit arutamas. Tahtsin, vaid et tulemus oleks õiglane. Minu arvates oli see vale, et Wolff sinna üldse läks," ütles Horner.