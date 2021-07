Juba teine riik loobus olümpiamängudel osalemisest

"Erinevate koroonaviiruste tüvede lisandumisega on valitsus otsustanud, et Guinea sportlaste tervise huvides ei osale Guinea koondis Tokyo olümpial ," seisis spordiministri Sow kirjas.

"Küsimus, mis ma endalt küsin on see, et miks otsustas Guinea mitte olümpial osaleda koroonaviirusega seotud põhjustel kui selline riik nagu Jaapan pole viiruse tõttu mänge tühistanud," ütles Camara Associated Press Newsile.