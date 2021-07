Ukraina saalijalgpall: hooaja alguseks ei olnud mitte kõik klubid valmis

Ekstraliga klubide istungil kinnitati 2021/22. hooaja alguse uued kuupäevad – see algab 21. augustil mänguga Superkarika eest meistritiitli omaniku Ivano-Frankivski Uragani ja karikavõitja Hersoni Prodeximi vahel. Lähenevate meistrivõistluste esimene voor algab nädal hiljem – 28. augustil.

Tasub märkida, et muudetud on meistrivõistluste regulaarosa formaati: uuel hooajal mängivad meeskonnad kolm ringi kahe asemel, mis suurendab kolmandiku võrra mängude hulka. Kolmanda ringi mängude peremeeste väljaselgitamiseks korraldatakse lisaloosimine. Veerandfinaali play-off-seeriad uuel hooajal kestavad seni, kuni üks meeskond on kaks võitu saanud.