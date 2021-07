VIDEO | Diego Maradona endise koduklubi liikmed läksid pärast valusat kaotust kohtunikega kaklema

Mõlemas mängus VAR-i tõttu väravast ilma jäänud Boca Juniorsi mängijad olid pärast kaotust maruvihased. Kokkupõrked Boca tiimi ja kohtunike vahel nõudsid politsei sekkumist. Võimuesindajad suutsid lõpuks olukorra rahustada, kuid pidi kasutama pipragaasi ning kuus Boca tiimiliiget vahi alla võtma.

Kaks meeskonnaliiget said süüdistuse staadioni vara lõhkumises ja trahvi 490 euro väärtuses.

Ülejäänud neli Boca liiget said süüdistuse kehavigastuste tekitamises ja võimudele vastuhakkamises. Nad lasti hetkel vabadusse, kuid nad peavad hiljem siiski kohtus oma tegevuse kohta aru andma. Veelgi veidramaks teeb olukorra see, et vajaliku kautsjoni maksis ära Mineiro president, kuna Boca inimestel ei olnud tollel hetkel piisavalt sularaha kaasas.



