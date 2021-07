TÄNA OTSEPILT DELFI TV-s | Eesti korvpallinoored peavad finaalipääsuks Soome alistama

Kodumeeskonna liidriks on kerkinud 199 sentimeetri pikkune Joonas Riismaa, kelle kahe mängu keskmised näitajad on 16,5 punkti, 6 lauapalli ja 3,5 resultatiivset söötu. Mängust Islandi vastu vigastuse tõttu eemale jäänud Johannes Kirsipuu tõi Rootsi vastu 11 silma, Hugo Toom on kahe kohtumisega kogunud keskmiselt 10,5 punkti ja 3,5 lauapalli.