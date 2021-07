Adamo: tüütu on kogu aeg ühte ja sama juttu korrata

"Päris tüütu on sama juttu korrata (rääkida probleemidest), aga õnneks saime vähemalt seekord poodiumile kaks autot ja punktikatselt hea skoori. Vähemalt ei kaotanud me tootjate sarjas enam juurde. Me peame seda teed jätkama, st arenema igas valdkonnas," sõnas Adamo, vahendab Rallit.fi.

Tänakut kiitis Aadamo punktikatse võitmise eest. "Ott on taaskord näidanud, et tema tempo on uskumatu, kuid seda arvestades oli reedene rehvidest tingitud katkestamine veelgi tüütum. Nüüd pöörame pilgu Belgia MM-rallile ja luban, et teeme veelgi rohkem tööd," ütles Adamo.