DELFI TOKYOS | Ingrid Puusta võtab elu kolmandat olümpiat rahulikult: teen omi asju ega muretse enam pisiasjade pärast

"Kui tuleb hea võistlus ja kõik läheb nii, nagu peab, ja väga suuri vigu sisse ei tule, siis miks mitte ei võiks ka TOP 10 ära tulla," rääkis Puusta Eesti ajakirjanikele antud virtuaalsel pressikonverentsil.

2016. aasta Rio de Janeiro olümpial 11. ja 2012. aastal Londonis 15. koha saanud Puusta vestles ajakirjanikega läbi Facebooki-kõne, sest olümpiaregati võistluspaik Enoshima jahisadam asub olümpiakeskusest 54 kilomeetri kaugusel ning purjetajad elavad ka Tokyos omaette hotellis, mitte suures olümpiakülas.

Et tegu on juba tema kolmandate olümpiamängudega, tunneb ta end varasematest palju rahulikumana ega mõtle olümpiat enda jaoks suuremaks kui see tegelikult on. "Londonis oli närv kõige suurem, sest ei teadnud üldse, mis ees ootab - see kõik ju haibitakse nii üles. Nüüd on kindlasti palju rahulikum, sest sa teed omi asju ega muretse pisiasjade pärast. Lähed ja teed parima võistluse. Motivatsioon on kõrge, oleme põnevil," sõnas ta.

Tokyo vetel on Puusta juba neljandat korda. Eelmisel aastal toimus siin eelolümpia ning MK-etapp. Purjetamises on kohalike tuulte, lainete ja hoovuste tundmine äärmiselt tähtis.

"Erinevate tuultega on teatud radadel teatud muster. Sõidame merel kolme erineva raja peal. Teatud tuulega võidab ühelt poolt [sõites] kindlamini kui teiselt poolt - seda oleme läbi aastate õppinud ja kirja pannud," rääkis Puusta, mida varasemast kõrva taha on pandud.

"Eelolümpia ja MK-etapi ajal olid väga suured lained - siis sai seda ka harjutada. Praegu on olnud vaisked tuuled ilma suure laineta. Võistluspäevadel eelistaksin vahelduvaid olusid - võiks tulla paar päeva vaiksemat ja siis ka tugevamat tuult. Kui kõik päevad vaiksed on, peame selles kuumas ja niiskes ilmas palju pumpama. Eks olud ole kõigile rasked, aga kõige raskem on just see kuumusega hakkama saamine."