Olümpiakülas avastati veel kaks koroonahaiget sportlast

Haigestunud atleetide nimesid ei ole avalikustatud.

Üldse teatas korralduskomitee 12-st uuest koroonajuhtumist olümpial. Neist kümme ei ole seotud sportlastega.

Üldine koroonajuhtumite arv Tokyo olümpial on tõusnud 87-ni.

Eile olid olümpiakülas viibinud sportlastest andnud positiivse testi Hollandi rulasõitja Candy Jacobs ja Tšehhi lauatennisemängija Pavel Sirucek.

Candy Jacobs of the Netherlands and table tennis player Pavel Sirucek

