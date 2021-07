DELFI TOKYOS | Kaidi Kivioja: triatloni ujumine on kontaktsport, esimese poini käib suur võitlus

Viis aastat tagasi pääses Kaidi Kivioja Rio olümpiale viimasel hetkel. Debütandina lõpetas ta naiste triatlonivõistluse 44. kohaga. Tokyo olümpiaks on ta enese sõnul parmini valmis. „Seekord teadsin juba kaks aastat varem, et kui kõik sujub plaanipäraselt, peaksin olümpial võistlema," rääkis Kivioja. „Võrreldes Rio olümpiaga olen muutunud füüsiliselt tugevamaks ja arenenud ka vaimselt."

Vaimujõul on Tokyo kuumuses võisteldes oluline roll. Tohutut pingutust nõudval alal on lihtne murduda ja tempos järgi anda. Kivioja sõnul pole kardetud niiske kuumus tema jaoks siiski kuigi suur probleem. „Sellised olid sobivad mulle üllatavalt hästi. Just Tokyole mõteldes olen harjutanud ka siseruumides, kus temperatuur ja õhuniiskus väga kõrged," märkis ta. „Talvel treenisin Portugalis, kus olid väga head tingimused."

29-aastane sportlane tõdes, et eesmärke püstitades ei saa ta spordiala spetsiifikast lähtudes rääkida poolfinaali või finaali jõudmisest, ega ka isiklikust rekordist. „Eesmärk on teha ujumises hea sooritus, mis annab võimaluse olla võistluses sees. Hea ujumise korral olen võimeline üllatuseks," uskus ta.

Ujumine ongi triatlonis võtmeala. Ühisstardist vette minnes, on oluline koha eest võidelda. Liiga taha jäädes, on rattasõidu ja jooksuga raske olukorda parandada. „Triatloni ujumine on kontaktsport. Esimese poini ja selle juures toimub kõige suurem võitlus. Sinna on 350 meetrit ja need tuleb ujuda maksimaalse kiirusega. Sealt edasi tuleb juba grupis püsida ja jalgades ujuda," kirjeldas Kivioja. „Triatlonis ei sõltu kõik ainult sinust. Aga oleme sellega harjunud ja nendeks olukordadeks valmis."