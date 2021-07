DELFI TOKYOS | Raul Must kohtumisest tiitlikaitsjaga: olümpia ongi see koht, kus sportlane võiks end ületada

Lisaks kuulub N-alagruppi veel hispaanlane Pablo Abian (BWF 51.), keda Must on kuues omavahelises kohtumises korra võitnud (2013. aastal). Cheniga on Must mänginud vaid korra 2015. aasta maailmameistrivõistlustel Jakartas, kus kaotas 15:21, 7:21.

"Loos ebaõnnestus täielikult. Üks mängija on maailma absoluutne tipp ja ilmselt ka sel turniiril üks favoriite ning hispaanlanegi on mängustiili poolest üpris raske vastane. Teda on reaalne võita, aga kindlasti kerge ei tule. Turniiri nimekirja vaadates oleks võinud teine vastane kergem tulla," rääkis Must olümpiakülas toimunud pressikonverentsil.

Kohtumisest hiinlasega ootab Must rasket mängu, kus temal midagi kaotada pole. "Valitseva olümpiavõitja võitmiseks peaksin end mitmekordselt ületama, aga olümpia ongi see kohta, kus sportlane võiks end ületada. Lähen positiivselt ja enesekindlalt mängima. Tuleb, mis tuleb!" ütles ta.

Ettevalmistus on Mustal sujunud hästi, kuigi ajavahega kohanemisega on veel raskusi. "Minu tegemised Tokyos on olnud positiivsed. Olen saanud treenida maailma tasemel mängijatega Brasiiliast ja Kristiniga (Kristin Kuuba - toim) iga päev. Vormile on see väga hästi mõjunud, sest viimasel ajal on mul maailma tasemel mängijate vastu mängupraktikat olnud vähem kui tavaliselt. Tunnen, et vorm liigub õiges suunas," rääkis Must.

"Üldiselt kohanen veel ajavahega. Kui õhtul und ei tule ja hommikul oled väsinud, siis spordile see kindlasti hästi ei mõju."