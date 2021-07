DELFI TOKYOS | Epeenaised: Rios saime vitsad kätte, nüüd on rahu, mitte paanika

MM-i pronks Erika Kirpu nõustus Beljajevaga: „Rio võistlusjärgsetest pisaratest oli kasu. Siis oli tahtmine medalit võita niis suur, et muutis mind ebastabiilseks. Praegu on kõik palju parem, naudin olümpiat ja üritan anda parimat.”

Olümpiadebütant, Euroopa meister Katrina Lehis kinnitas, et üle keegi ei mõtle, õhkkond on hea ja rahulik. Üheskoos käiakse söömas, vaisatakse nalja... Küsimusele, kas söögilauas tohib siis juttu rääkida, reeglid justkui ei luba, vastas Kirpu: „Oleme õppinud omavahel žestidega suhtlema.”

Meie vehklemistrio on küllalt enesekindel, sest töö on tehtud ning tuleb nüüd tulemuseks vormistada. Võisteldud on viimase aasta jooksul vähe – üks MK-etapp, paar turniiri Eestis ja üks Itaalias – kuid sama on ka rivaalidega. „Saime vahepeal häid laagreid ning nädal treeninguid Sakus kulgesid samuti suurepäraselt,” kinnitas Beljajeva.