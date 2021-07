Olümpiaks valmistuva Epp Mäe treener andis Jaapanis valepositiivse koroonaproovi

Eesti delegatsioonijuht Sakus Raido Mitt ütles pressiteate vahendusel, et prooviandmine toimus liiga kiiresti pärast vee tarbimist, mistõttu võis test näidata positiivset tulemust. Raska on läbinud täieliku vaktsineerimiskuuri.

„Sellises olukorras näevad Jaapanis kehtivad meetmed ette, et tehakse 2 uut ninatesti ja kui need on negatiivsed, jätkub normaalne elurütm. Õnneks piirdus kogu intsident ühepäevase karantiiniga,“ sõnas Mitt.