DELFI TOKYOS | Kontaveit harjub veel ajavahega, kuid on põnevil: oma riigi esindamine on mulle alati olnud südamelähedane

Tennis on püsivalt olümpiakavas olnud alates 1988. aastast, kuid mängijad pole kunagi saladust teinud, et olümpiaturniirist tähtsamad on neile ikkagi suured slämmid. Olümpiaturniiri tähtsustamisest rääkides lausus Kontaveit pressikonverentsil:

"Oma riigi esindamine on mulle alati olnud väga südamelähedane. Olen alati mänginud Fed Cupi ja muid Eesti eest peetud kohtumisi suure hinge ja kirega. See on tiba teistmoodi kui suured slämmid."

Ühtegi konkreetset eesmärki ei hakka Kontaveit endale turniiriks seadma, vaid hindab olukorda mäng-mängult ja päev-päevalt. "Pole vaja endale ebavajalikku pinget peale panna. Usun endasse ja võtan mäng mängu kaupa."

Üleeile Tokyosse saabunud Kontaveit tõdes, et pole veel ajavahega täielikult kohanenud. Mängude alguseni on veel õnneks kaks päeva aega.

"Ma nii imeinimene ei ole, et kahe päevaga kuuetunnise ajavahega kohaneks. Aga iga päevaga on enesetunne tiba etem. Isegi kuumusega olen väljakul täiesti okeilt hakkama saanud. Tervis on korras ja üldiselt on kõik hästi," sõnas Kontaveit.





"Trenni olen saanud [viimasel ajal] korralikult teha, ka vähe pikemalt, mis tuleb kindlasti kasuks, arvestades, et tänavu on tulnud sisse mõned pausid haiguse või Austraalia karantiini tõttu."

Täna teeb Kontaveit olümpiaväljakutel kaks tunniajast treeningut. Esimese kella 13.30-st 14.30-ni ning teise kella 18-st 19-ni. Lisaks kasutab ta olümpia treeningkeskuse jõusaali. "Siin on väga suur jõusaal, kus on võimalik palju asju kasutada. Väga head tingimused!" kiitis ta.

Tokyo olümpia karantiinireegleid Kontaveit kontimurdvaks ei pea. Tennisistid on maailma eri paigus harjunud juba erinevate piirangutega.

"Kaks nädalat toas pole pidanud istuma (Australian Openil sattus Kontaveit mäletatavasti rangema karantiiniga režiimile - G.L.). Siin on rohkem liikumisvabadust. Olümpiakülas on võimalik toast väljas käia."