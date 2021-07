Mika Häkkinen kommenteeris Hamiltoni ja Verstappeni kokkupõrget

Kahekordne maailmameister Häkkinen leiab, et tegemist oli tavalise võistlusolukorraga.



Soomlane teatas Twitteris: "Minu mõtted Silverstone`i etapilt: 1. Olen õnnelik, et Maxiga on kõik okei, 2. See (avarii) oli puhas võistlussituatsioon, 3. See tekitab Maxi ja Lewise vahel kindlasti pingeid, 4. Uus formaat on vaatamiseks põnev."



Avarii kohta lisas ta: "Selline asi võib juhtuda, kui võideldakse tipptasemel ja võidu nimel. MM-tiitli eest võitleja ei saa lihtsalt jalga gaasipedaalilt ära võtta. Võidukihutamine on nende asi ja ma võin omast kogemusest öelda, et kui rehv sõidetakse vastu rehvi, võivad masinad kokku põrgata."