USA olümpiakoondisega liitusid NBA ässad, kes ei vahetanud finaalseeria ajal sõnagi

"Me ei rääkinud finaalseeria ajal üksteisega ühtegi sõna. Ma arvan, et see pole probleemiks. Olen kindel, et meist ei saa Tokyos suurimaid sõpru, kuid me oleme kindlasti tiimikaaslased. Me läheme sinna oma tööd tegema," kommenteeris Middleton NBA koduleheküljel.