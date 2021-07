Alex Wilsoni 100 meetri imeaeg kustutati, sprinter langes maailma edetabelis 418. kohale

Šveitsi väljaanne Tages-Anzeiger kirjutab, et kui algselt lisas maailma kergejõustikuliit Wilsoni USA-s joostud suurepärase aja edetabelisse - ta tõusis ameeriklase Trayvon Bromelli (9,77) järel teiseks -, siis nüüd on see sealt eemaldatud. Seega on alaliit vähemalt praeguseks jõudnud järeldusele, et Euroopa rekordaeg ei joostud määrustepäraselt. Samas olevat uurimine endiselt pooleli.