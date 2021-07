M-Spordi rallimeeskonna olukord läks veel keerulisemaks

Rallit.fi andmetel on Greensmith viimase paari aasta jooksul toonud M-Spordile hooaja jooksul umbes kaks miljonit eurot, et saaks WRC autoga sõita. Inglise rallisõitja osalemist on toetanud tema perele kuuluv edukas Crown Oili ettevõte.

"Me kõik teame, et M-Sport teab, kuidas ehitada kiiret autot ja nende masinad on uue hooaja alguses alati olnud kiired. Seda tuleb arvestada. Olen sõitnud 2022. aasta Rally1 autoga, nii et mul on sellega kogemusi. Vaatame, kuidas läheb," lisas Greensmith, kes ei taha enam rallisõidu eest peale maksta.