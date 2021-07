Manchester United jahib Bayerni mängumeest

26-aastase Goretzka leping Bayerniga saab läbi järgmise hooajaga ning Saksamaa gigant pole talle veel uut kontrahti pakkunud. Seetõttu on mängija vastu huvi ilmutanud lisaks Unitedile ka Barcelona ja Madridi Real .

Saksamaa väljaanne Bild väidab, et mängija esindajad on juba nördinud, et Bayern pole poolkaitsjale lepingupikendust pakkunud.