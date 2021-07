Hooaegadevahelise aja eelis: Braga ja Lille valmistuvad tippklubi staatuseks?

Portugali koondise kapten ja elav legend Ricardinho sõitis veel aasta tagasi Prantsusmaale, et kasvatada kohaliku saalijalgpalli populaarsust, aidata Asnières Villeneuve’il meistriks saada ja teha mürglit Meistrite liigas, ning toona tundus, et see romaan võib kesta pikalt. Vaimustuses olid nii prantslased kui ka fännid, kes kaotasid pea sellise kaliibriga staari saabumise tõttu, ning ka jalgpallur ise jagas pressile kiitvaid intervjuusid. Mõne aja möödudes oli lepingu allkirjastamise hetkel valitsenud entusiasm Ricardinho paraku maha jätnud: prantslaste osalus Meistrite liigas tühistati võrdlemisi kiiresti juhtkonna finantsmahhinatsioonide tõttu, portugallane ise oli aga märtsis saanud raske trauma ja taastub sellest siiani. Pole üllatav, et finantsprobleemide taustal ja sellele järgnenud klubi sundsuunamise tõttu teise Prantsuse divisjoni olid kõik klubi staarid sunnitud otsima uusi koostöövõimalusi. Portugali pressi andmetel naaseb Ricardinho koju, saanud kokkuleppele Bragaga. Märgitakse, et kuuekordne maailma parim mängija on pidanud iseseisvalt läbirääkimisi klubi presidendiga ja need on kulgenud kõige positiivsemal moel.