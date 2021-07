Stefan Arand tõusis Soomes RaceWKND sarja liidriks

Arand on RaceWKND sarjas juba ajalugu teinud, olles esimese välismaalane, kes soomlaste õuelt etapivõidu koju on viinud.

„Mul on hea meel, et uus paat töötas korralikult ja hoolimata parima võistlusvindi purunemisest suutsime hoida oma teist kohta lõpuni ning kokkuvõttes minna F-4 sarja juhtima. Kahe nädala pärast on RaceWKND sarja neljas etapp Kotkas ja sealt edasi on juba Rootsis toimuvad maailmameistrivõistlused.“ võttis Arand oma võistluse kokku.