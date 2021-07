Hamiltoni ja Verstappeni kokkupõrke saaga pole veel lõppenud

Sky Sportsis avaldati võistlusjärgses kolumnis, et Red Bullil on tunne, et Hamiltoni ja tema tiimi vastu on võimalik algatada uurimist.

Endine võidusõitja Martin Brundle sõnas, et Red Bull on talle vahendanud, et neil on andmeid, mis tõestavad, et Lewis oli Copse´i sõitmises oluliselt kiirem, kui muul ajal ning ta poleks välja keeranud ilma Verstappenit riivamata.

“Eeldatavasti tehakse see materjal avalikkusele kättesaadavaks ja kui Red Bull tunneb, et neil on uusi tõendeid, siis pöörduvad nad Rahvusvahelise Autoliidu poole, et arutada Hamiltoni karistuse leebuse üle,” sõnas Brundle.