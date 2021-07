Jalgpallurid hakkavad Tokyos mängude eel põlvitama

Reuters vahendab, et Rahvusvaheline Olümpiakomitee on leevendanud oma reeglit 50, mis oli varem keelanud sportlastel igasugused meeleavaldused.

Uus-Meremaalt pärit, kuid Tokyos elav peakokk sõnas selle otsuse järel, et tal on hea meel, et Olümpiakomitee lubab sportlastel oma häält kasutada ja globaalset seisukohta suurema rassilise võrdõiguslikkuse eest jagada.

Ka Suurbritannia naiste jalgpallitreener on sõnanud, et tema mängijad on otsustanud Tokyo mängude eel põlvitada, et tõsta teadlikkust rassismi ja diskrimineerimise kohta.