Rakvere Tarvas toob testimisele esimesed välismängijad

Esimeste välismängijatena jõuavad tiimi juurde Toms Ķēdis ja Raivis Ščerbinskis. Müürsepa sõnul on taustauuringud mõlema kohta tehtud ja ta avaldas lootust, et Lätist pärit pallurid sobituvad meeskonda.

"Tegemist on noorte meestega, kes käinud USA-s ülikoolis," tähendas peatreener 22-aastasest ja 180 cm pikast Ķēdisest ning 23-aastasest ja 203 cm pikast Ščerbinskisest rääkides.

"Üks (Ķēdis) on tagamees, kes juttude järgi peaks olema vastasvõistkonna hirm ehk kõva survestaja kaitses. Teine (Ščerbinskis) on hea viskekäega ja vähe pikemat kasvu. Eks kohapeal on juba näha, vaatame neid augusti esimesel nädalal."